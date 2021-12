Neuwieder Eiskunstläuferinnen beim ersten offiziellen Kadertraining von Rheinland-Pfalz

Am künftigen Landesstützpunkt für Eiskunstlauf in Diez fand das erste offizielle Kadertraining unter Anleitung der lizensierten Trainer statt. „Die Stadt Neuwied ist nicht nur eine Eishockeystadt vielmehr ist der Kreis Neuwied eine Eiskunstlaufhochburg“, sagt Stephan Schwarz, der erste Vorsitzende des Neuwieder Eissport-Club (NEC). Der NEC alleine stellt sieben von derzeit 32 Kadersportler für den RLP-Kader. Einige haben wir noch, die auf ihre Chance warten. Einen Dank gilt es Thomas Rücker, dem Präsidenten des RPERV und dem Stützpunktleiter sowie dem gesamten Organisationsteam auszusprechen. Sie haben den Landesstützpunkt während den letzten Monaten in Zusammenarbeit mit den Landessportbund aus der Traufe gehoben.