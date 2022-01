Neustart im Oberbieberer Tischtennis

Nach zwölf Jahren als Abteilungsleiter Tischtennis im VfL Oberbieber gab Jörg Röder das Amt an den bisherigen Sportwart Mathias Waldorf ab, der einstimmig gewählt wurde. Röder blickte mit einem guten Gefühl auf die vergangenen Jahre im Oberbieberer Tischtennis zurück: Auch die Corona-Pandemie konnte dem Zusammenhalt im VfL nichts anhaben, die Stimmung sei weiterhin gut: „Zusammen mit dem Vorstand habe ich immer versucht, sportlichen Erfolg zu ermöglichen, und gleichzeitig den Spaß am Tischtennis und den Vereinszusammenhalt auch neben der Tischtennisplatte zu leben.“ Die Finanzen sind solide und sportlich stehe der VfL so gut da, wie seit vierzig Jahren nicht mehr. Die erste Mannschaft konnte durch Neuzugänge, aber auch durch eigene Kräfte und durch erfolgreiche Jugendarbeit mehrfach aufsteigen – bis zuletzt in die Bezirksoberliga. Die zweite Mannschaft hat sich in der Kreisoberliga etabliert. Mit aktuell sechs Seniorenmannschaften und einem quirligen Jugendtraining kann der VfL in eine gute Zukunft blicken.

Mathias Waldorf dankte seinem Vorgänger für die geleistete Arbeit, bei der vor allem der Teamgedanke im Vordergrund stand. „Mir war und ist auch nun als neuer Abteilungsleiter die gemeinsame Arbeit im Vorstand ein wichtiges Anliegen. Nur so kann eine gute Grundlage für alle Mitglieder geschaffen werden. Wir durften als Abteilung in den vergangenen Jahren viele tolle Erfolge feiern. Daran möchte ich gerne anknüpfen. Eine wichtige Rolle wird dabei weiterhin René Wallmeroth, unser Jugend- und Herrentrainer, spielen. Ich blicke positiv in die Zukunft und hoffe, dass wir schon bald unseren Breedschesklepper-Cup, sowie unsere zahlreichen Unternehmungen abseits des Tisches, durchführen können.“ Den Vorstand komplettieren als stellvertretender Abteilungsleiter Hans-Peter Pfefferkorn, sowie Holger Nickolaus, Andreas Katheder, Johannes Althoff und Rainer und Jonas Ahlfeld.

Weitere Informationen bei Facebook und auf der Homepage www.vfloberbieber.de .