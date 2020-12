Neues vom Pfadfinderstamm Rheinfranken

Traditionell findet die Wahl in geselliger Runde am Ofen im gut geheizten Pfadfinderheim statt. Da aber ja besondere Zeiten bekanntlich besondere Maßnahmen erfordern, wurde in diesem Jahr zum ersten Mal mit der geliebten Tradition gebrochen. Die Wahl wurde stattdessen in digitalem Format durchgeführt, was dank der guten Vorbereitung des bis dahin amtierenden Stammesführers Tim Hausen auch problemlos über die Bühne ging.

Zum Stammesführer für das Lager- und Fahrtenjahr 2021 wählten die Rheinfranken Paul Fröhlich, der dabei von seinen beiden Stellvertretern Anna Busley und Sebastian Heidgen unterstützt wird. Mit dem neuen Schatzmeister Markus Blau und der Schriftführerin Linda Groß ist das Team komplett. Die Rheinfranken bedanken sich sehr herzlich für das teils langjährige Engagement der alten Stammesführung und wünschen dem neuen Team viel Erfolg für die Gestaltung der Pfadfinderarbeit. Auf das sonst im Anschluss übliche und jährlich heiß erwartete Döppekochenessen musste man in diesem Jahr leider verzichten. Daher gibt es in diesem Jahr auch eine Collage statt des üblichen Gruppenfotos der Stammesführung zu sehen.

Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der damit verbundenen Planungsunsicherheiten bei zugleich recht hohem Aufwand hat der Stamm sich schweren Herzens dazu entschieden, dieses Jahr keinen Weihnachtsbaumverkauf zu organisieren. Der Dank von Herzen gilt allen Freunden des Stammes, die die Pfadfinder in den vergangenen Jahren mit dem Baumkauf bei ihrer Jugendarbeit unterstützt haben. Die Rheinfranken hoffen auf Verständnis, Treue und ein fröhliches und vor allem gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr!