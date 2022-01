Neuer Vorsitz zum 100. Geburtstag des DRK Unkel

Der OV Unkel des Deutschen Roten Kreuzes begeht im Jahr 2022 sein 100-jähriges Bestehen. Unter Einhaltung strenger Corona-Regelungen fand kürzlich im Rathaus der VG Unkel die Mitgliederversammlung des Unkeler Ortsvereins statt. Im Vordergrund standen dabei die Neuwahlen zum Vorstand am Beginn des Jubiläumsjahres. Zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt wurde Ministerialdirektor a.D. Hans Peter Viethen. Die bisherige Vorsitzende Elisabeth Barth, die für dieses Amt nicht zur Wiederwahl angetreten war, erfuhr von den Mitgliedern großen Dank und Anerkennung für Ihre jahrelange Tätigkeit. Zur zweiten Vorsitzenden gewählt wurde Annemarie Lubsczyk. Wiedergewählt wurde zur Schatzmeisterin Annemarie Menden und zum Schriftführer Michael Brauer. Zu Beisitzern im Vorstand gewählt wurden Elisabeth Barth, Gerda Plum und Jürgen Kroll. Zum erweiterten Vorstand gehört auch die Bereitschaftsleiterin Fabienne Seiler.

Besonders gewürdigt wurden die Aktivitäten des Blutspendedienstes, der Kleiderstube und des aktiven Dienstes in den schwierigen Zeiten der Coronapandemie und nach der Flutkatastrophe an der Ahr. In der Mitgliederversammlung erörtert wurden auch die bisherigen Planungen für das Jubiläumsjahr. Dazu der neue erste Vorsitzende: „Insbesondere die für den Herbst 2022 beabsichtigten Veranstaltungen stehen allerdings unter dem Vorbehalt der Realisierbarkeit unter den dann geltenden Corona-Regelungen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um das Jubiläumsjahr zu einem Erfolg für das Rote Kreuz zu machen.“