Neue Shirts für die SG Feldkirchen

Ermöglicht wurde dies durch die freundliche Unterstützung von Christian Braun Automobile. Braun-Verkaufsleiter Arnim Kunz kommentierte im Rahmen der Übergabe: „Die Unterstützung der regionalen Vereine liegt uns am Herzen und der SV Feldkirchen steht seit Jahren für engagierte Ehrenamts-Arbeit.“ Feldkirchens Trainer Stefan Linnig zeigt sich hocherfreut: „Wir können es kaum erwarten, im neuen Braun-Outfit auf Punktejagd gehen zu dürfen.“ Wie und wann es weitergeht mit dem Breitensport steht aktuell leider noch in den Sternen.

Aber der SV Feldkirchen nutzt den sportlichen Corona-Leerlauf nicht nur zur Gewinnung neuer Sponsoren. Knapp 40 Jahre nach Inbetriebnahme der Umkleide-Kabinen am Sportplatz Feldkirchen werden diese aktuell mit viel Eigenleistung entkernt und neu gestaltet. Aber was haben diese muffigen Räume nicht alles miterlebt. Aufstiege, Abstiege, Tränen, Freude, Verletzungen, Triumphe. Zahllose Kreisliga-Legenden haben hier immer und immer wieder ihre Fußball-Stiefel geschnürt, hunderte Trainer haben sich verwirklicht oder auch nicht, Kabinenpartys mit tausenden Bierkisten, stolze F-Jugend-Kicker, die 30 Jahre später noch immer als Alte Herren auf den wackligen Holzbänken sitzen. SVF-Vizepräsident Dennis Christ erinnert sich: „Umkleidekabinen sind weitaus mehr als nur ein Raum zur Vorbereitung auf eine Sporteinheit. Sie sind ein wahrer Männerhort, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Alt trifft Jung, Arm trifft Reich, Schwarz trifft Weiß. Und am Ende geht es um Gemeinschaft und Fußball. Es gibt nur ganz wenige Orte, an denen ich in meinem Leben lieber war.“ Die Fußballer freuen sich nun dennoch auf die neuen Kabinen und noch viel mehr auf die neuen Geschichten und Anekdoten.