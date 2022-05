Naturfreunde Leutesdorf veranstalten Maiwanderung

Die Teilnehmer starteten in ihrem Heimatort und gingen – teilweise über den Rheinsteig – über Feldkirchen und Rodenbach nach Irlich. Unterwegs genossen sie die blühende Natur und bei einer Rast den herrlichen Ausblick ins Neuwieder Becken. In Irlich besuchte die Gruppe das Grab des kürzlich verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden und legte einen Blumengruß nieder. Zurück über die heimischen Höhen kehrte man in der Edmundhütte ein und freute sich über den gelungenen gemeinsamen Ausflug.