Nach zwölf Jahren: Pfarrer Scheinost verabschiedet

Am Christkönigssonntag verabschiedete sich Pfarrer Christian Scheinost in der Vorabendmesse in der Pfarrkirche St. Suitbert in Rheinbrohl nach zwölfjähriger Tätigkeit als Pfarrer der katholischen Pfarreiengemeinschaft Bad Hönningen-Rheinbrohl.

Foto: Dietmar Walter

In einem feierlichen Abschiedsgottesdienst fand Pfarrer Scheinost Worte des Dankes und der Verbundenheit mit den Christen der „Rheinschiene“ von „Leu bis Leu“ – gemeint sind die Orte von Leubsdorf bis Leutesdorf. Werner Lahme, Vorsitzender des Pfarreienrates, würdigte ihn in seiner Dankesrede. Besonders hob er Scheinosts geistliche Impulse zu jedem Sonntagsevangelium und seine Predigten hervor. Auch der Pfarrer der evangelischen Trinitatis-Gemeinde, Christoph Schwaegermann, dankte Scheinost für die kollegiale Zusammenarbeit; Verbandsgemeindebürgermeister Jan Ermtraud und Bürgermeister Oliver Labonde sowie die Bürgermeister einiger Nachbargemeinden und Vereinsvorsitzende wünschten ihm viel Glück in seiner neuen Pfarrei St. Matthias in Neuwied. Eine ganz andere Art des Abschieds gestalteten am folgenden Tag Musiker der Pfarreiengemeinschaft mit ihren musikalischen Beiträgen. Kirchenchöre, das Vokalensemble Hammerstein, Gesangssolisten, Instrumentalstücke, das Zupforchester der Kolpingsfamilie Rheinbrohl, die Veehharfengruppe sowie Musikgruppen und Tanzgruppen einiger Karnevalsvereine traten auf.

Pressemitteilung: Pfarreiengemeinschaft Bad Hönningen-Rheinbrohl