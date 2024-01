Nach dem Auftritt folgte Schrottwichteln

Foto: Sebastian Schreiber

Anfang Dezember trat der Chor im Haus des Gastes bei der Senioren Weihnachtsfeier mit vier Weihnachstliedern auf. Danach gönnten sich die Chormitglieder ihre eigene Weihnachtsfeier mit einem unterhaltsamen „Schrottwichteln".

Zum Jahresauftakt am 13. Januar 2024 ab 16 Uhr wird der „Gemischte Chor Steimel“ unter der Leitung von Harald Gerhards an einem Weihnachstkonzert in der Puderbacher Kirche teilnehmen. Über neue Mitglieder würden wir uns freuen und laden herzlichst alle Interessierten ins Haus des Gastes nach Steimel ein. Jeden Mittwoch proben wir von 18.30 Uhr bis 20 Uhr.

Pressemitteilung Gemischter Chor Steimel

Sebastian Schreiber