Nach Corona Pause wieder zum Nordic Walking

Seit Juni genießen sie nun wieder die Ausflüge in die schöne Natur rund um Feldkirchen und Hüllenberg. In einer Gruppe mit netten Leuten macht Sport an der frischen Luft noch mehr Spaß. Wer sich auch gerne draußen bewegen möchte und Anschluss in einer Gruppe sucht, ist bei uns herzlich willkommen. Wir starten mit leichten Aufwärmübungen und vermitteln die richtige Stocktechnik. Stöcke können probeweise geliehen werden. Treffpunkt ist die Vereinsturnhalle in der Jahnstraße 22 in Neuwied-Feldkirchen. Dienstags 17 bis 18.30 Uhr, donnerstags 9.30 bis 11 Uhr. Informationen unter marie-therese.oster@tv-feldkirchen.de.