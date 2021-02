Mundart Geschichte vom Zoo Neuwied: Miä haale Zoosamme

Filleischt kümmt et miä nuä su füa, owä esch män e moo, dat die Wändere, als esch fröä Känd wor, esch fezeele fon de Fuffzije/Seschzije Joäre, härtä on längä woren als höüt. Monatelang hät et gefrure on Schnie geleje. Dat wor füä oos Kinnä wat. Noo de Schull on de Hausoffgawe säin mä met em Schlitte, de Schi odä Glaitschoo losgezooche. Maistens en et Kasdesch Loch odä off de Rodung bäi de Sinzesch Will (Wisi). On nau ben esch genau doo, bodrüwä esch höüt fezeele wäll.

Nä, net üwä de Wändere, de Schnie, de kaale Naas, Hänn on Föös sondern üwä oose Zoo en Heimbach-Weis. Dät hät met de Zait schon fill ärleeft. Angefange hät et met em klääne Diäpark, dä de Willi Sinzig senjoä gehaale hät. Hä hät och met säinä Familesch doo gewoont. Dat woä nix kommärzielles, nä hä wor ainfach en Diäfräund on zodem en Geschäftsmann, WISI Bims-Spezial-Bau. Säin Bimsschdään hät hä em Büngepärdsche (höüt Auf der Bing) en Weis offgesätzt. Zwösche de Schdään hann me als Känd Feschtäjelsches on Nolööfjes geschpillt. Owä dat nuä am Rand. Et gäät jo ömm de Zoo. Em Joä 1970 es dä Diäpark zum üeschtemoo füä Besuchä offgemacht wure. Domols hät hä Hubertushof gehööscht. Zään Joä spädä 1980 hät en Diähändlä dat Gelände gepacht, offgekorfte Diere zuä Schau geschtällt on dann wäidäfekorft. Dat wor net good on et gorf Zuchte met em Arteschutz. Dä Hannel es dann 1984 offgegewe wure, befüä dä Park geschlosse wure es. Dat alles hann angaschierte Bürjä fröözaidesch ärkannt on em glaische Joä en Fördäfeein gegründ. Donoo ging et widdä berschoff. Met demm em Joä 2011 fill ze fröh feschtorwene Zoo – on Wissenschaftliche Läidä, Heinrich Klein, hät mä en Glöksgreff gedoon. Schrett füa Schtrett es dä Zoo grüüsä gewure on et säin fill baulesche Feännerunge füagenomme wure. Su äntschtand onnä annerem e Exotarium, Seehondanlaach, Lemurehaus, Löweanlaach, Pinguinanlaach, Mänscheaffehaus on noch fill mie. Et woren sesch all änesch, dat su en Äntwicklung one dänn Diplom Biologen Heinrich Klein net mühlesch gewese wär. Hä hät sesch gruuse Fedänste ärworbe.

Dann hät 2011 Mirko Thiel, dä och höüt noch dä Läidä fom Zoo es, dat Zäptä üwänomme on fürt dä Zoo em Sinne fon Heinreich Klein wäidä. Hä es en goodä Mann, dä met fill Härzblood bäi de Sach es on üwä gruuse Ärfahrung fefüscht. Fegääse wölle och net de Dieter Rollepatz, dä lange Zait als Wirtschaftsberodä fungiert on fill Gäldquelle offgetoon hät. One dat gäht et halt net, bie em Lewe. Joo, miä säin schonn stolz dodroff, dat de grüüste Zoo en Rheinland-Pfalz en oosem Dorf es, de Zoo Nöiwidd.

Alles lief good bes Corona on säine Brodä, de Lockdown, koom. De Zoo es zoogemacht wure, kään Löüt säin mie gekomme, kään Gäld mie en de Kass. Et zoogesoote Gäld fom Land blief aus. Dat häls dä net lang durch, wail de Diere Hungä hann on de Pflejä bezaalt würe wölle. En säinä Nuut hät de Mirko Thiel die Politikä Martin Hahn on Pascal Badziong, die hä beide good kännt, angeschwätzt. Die zwai hann Höllef zoogesoot. Joo, et säin Waale, owä se hätten et och gemacht, su dänge esch moo, wänn kän Waale füä de Tüä geschdanne hätte. Natürlesch koom et zuä reschden Zait, owä de Pascal es en Heimbach-Weiser Jung on de Martin en zoogezoochene Ängiejä met Bindung zom Dorf. Off alle Fälle hann die zwai en Schtain en et rolle gebracht aus demm en Lawin gewure es. En Wäll de Hilfsberaitschaft, gruus bie klään, es üwä de Zoo gerollt on dat es good su.

Mirko, dau häs alles rischdesch gemacht. Los desch net ferökt mache. Owä, de Zoo es noch lang net üwä de Bärsch. Iä Politikä, jammet net, bär wann wat bo gemacht hät. Dat brängt känen wäitä. Nötzt euä Febindunge füä de Nöiwiddä Zoo, domet et widdä offwärts gäht. Geträü noo dem Motto fon de Prinzegaad Weis: „Miä haale Zoosamme“. Die fekorwen en Fassenachtsodde on dä Rainärlös gäht an de Zoo. Suupä! Beschtällunge würen noch angenomme. Schaut mo noo onnä www.prinzengarde-weis.de. Nä, bat wor dat su schön, en Kändhait one Händi on esch wor dobai.

Ein Beitrag von Reiner Bermel