Motor-Yacht-Club Neuwied traf sich zur Jahreshauptversammlung

Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 14:33 Uhr

In Abwandlung des Buchtitels von García Márquez „Liebe in Zeiten der Cholera“ kann man die Veranstaltung als „Motor-Yacht-Club Neuwied in Zeiten des Corona-Virus“ betiteln. Der Erste Vorsitzende, Thomas Muth, konnte seine Stellvertreterin, Jutta Neitzert, für 20 Jahre Clubzugehörigkeit mit einem Blumengebinde ehren. Jutta Neitzert – Zweite Vorsitzende und Geschäftsführerin – und Rolf Dieter von Borke (Beisitzer) wurden turnusgemäß einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Kassenprüfer wurden Manfred Becker für ein Jahr und Lothar Becker für zwei Jahre gewählt.

Die Sitzung wurde, wie von Thomas Muth gewohnt, zügig durchgezogen. So konnte der offizielle Teil schon nach einer Stunde um 19 Uhr geschlossen werden. Die „Yachties“ ließen es sich aber nicht nehmen, anschließend noch einige Stunden in geselliger Runde die Ereignisse und Anekdötchen des vergangenen Jahres zu erzählen und zu diskutieren. Trotz, oder vielleicht gerade wegen der überschaubaren Beteiligung war es ein überaus gelungener Abend.