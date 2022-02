Möhnenverein Mokkakännchen Ohlenberg überreichen Spende

Obwohl in den beiden letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie und aus Rücksicht auf die Gesundheit der Besucher weder der Kinderkarneval noch die über die Grenzen von Ohlenberg bekannte Möhnensitzung stattfinden konnten, entschieden sich die Möhnen in diesem Jahr, die Restaurierung des Kirchturmes der St. Nikolaus Kirche in Ohlenberg und die Flutkatastrophe an der Ahr mit einer Spende zu unterstützen. Da Pastor Lothar Anhalt der Ansprechpartner für beide Aufrufe ist, überreichten die Möhnen bei strahlendem Wetter vor der Ohlenberger Kirche je einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Pfarrer Lothar Anhalt freute sich riesig, als die Obermöhn Anja Stöcker und ihre Stellvertreterin Elke Köster die Spenden überreichten. Die Restaurierung war teurer als erwartet, weshalb die Spende leider nur ein kleiner Beitrag ist. Die Pfarrei St. Nikolaus freut sich immer über weitere Spenden für den Turm der Kirche. Auch die Ahr braucht weitere Unterstützung und Pastor Lothar Anhalt konnte bestätigen, dass schon einige der eingegangenen Spenden an Betroffene ausgezahlt werden konnte. Beide Spendenkonten finden Sie auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde Linz.