Möhnen krönen Gabi Kramer zum alternativsten Karnevalsjeck

Kein Karneval im Rheinland – so undenkbar, so wahr ist es leider dieses Jahr gewesen. Um den Leubsdorfern wenigstens ein bisschen „jeckes Jeföhl“ nach Hause zu bringen, hat der Möhnenverein „Herzblättchen“ zur Karnevalalternative aufgerufen.

Die Idee und die 25 Aufgaben dazu stammen aus der Feder der beiden Funkemariechen Julia Heuser und Lejana Walter. Dabei konnten die Teilnehmer wahlweise Quizfragen beantworten, Gedichte und Geschichten schreiben, Fotos machen, ihr Haus dekorieren oder karnevalistische Aktivitäten ausüben. Eine Karnevalsflagge hissen, um 14.11 Uhr zum eigentlichen Möhnensitzungsbeginn bei geöffnetem Fenster Karnevalsmusik zu spielen, der Vorsitzenden Conny Lohmann einen Brief schreiben und die Leute im Dorf nur noch mit Alaaf begrüßen sind nur ein paar Beispiele dafür. 155 Punkte waren durch Lösen der Aufgaben zu erreichen, bei besonderer Kreativität und Bemühungen gab es Bonuspunkte. Und Einfallsreichtum haben die Leubsdorfer reichlich gezeigt und zum Beispiel die Antworten in einem selbstgebastelten Buch dargestellt.

Mit 180 Punkten war Gabi Kramer die Gewinnerin dieser lustigen Rallye. Sie hat fast alle Aufgaben bearbeitet und mit sehr fantasievollen Fotobeiträgen und Antworten für einige Lacher bei der Jury gesorgt. So antwortete sie auf die Frage: „Was ist ein Karnvelasyak“ mit: „Ein Yak ist en Rind, auch Grunzochse genannt. Ein Karnevalsyak ist im Rheinland verbreitet und sehr humorvoll, ein bisschen verrückt und vor allem jeck!“ Aber auch die anderen Antworten der 20- bis 86-jährigen Teilnehmer bieten reichlich Stoff für einen geplanten Vortrag auf der nächsten Möhnensitzung. So war bei der Frage, was Schmetterlinge im Bauch haben, wenn sie verliebt sind, von „Luft und Liebe“, „nichts, sie haben ja keinen Bauch“ und „kleine Raupen“ alles dabei.