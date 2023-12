Mittwoch-Stammtisch auf Weihnachtsmarkt-Tour

Foto: Ulrike Schick

Nachdem der Weihnachtsbrunnen mit großer Teilnahme der vielen Kinder erfolgreich geschmückt wurde, ging es Mitte Dezember auf zur jährlichen Weihnachtsmarkt-Tour; dieses Mal ging es nach Wiesbaden. Mit Bus und Bahn und der entsprechenden Verpflegung verging die Zugfahrt nach Wiesbaden wie im Fluge. Nachdem die Koffer im Hotel untergebracht wurden, machte man sich auf zum Sternenmarkt in der Wiesbadener Innenstadt. Eierpunsch, Glühwein und heißer Lumumba wurden für gut befunden und so wurde der erste Tag auch erfolgreich beendet.

Dank Reiseexpertin Aloisia stand Samstag eine Busfahrt nach Mainz auf dem Programm. Nach einem kleinen Rundgang über den Weihnachtsmarkt rund um den Dom wurde sich erst einmal im traditionellen Augustinerkeller gestärkt, danach ging es noch einmal über den Weihnachtsmarkt und schon war auch der zweite Tag zu Ende. Sonntagmorgen, nach einem reichhaltigen Frühstück, hieß es leider schon wieder Koffer packen und mit Bus und Bahn zurück in die Heimatstadt Neuwied. So ging erneut eine sehr schöne Tour in der Adventszeit zu Ende.

Pressemitteilung Mittwoch-Stammtisch Neuwied Engers