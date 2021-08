Mitten ins Herz getroffen

Glauben und Gutes weitergeben lohnt sich – so oder so! – „Es liegt an uns, unsere Kräfte zu mobilisieren, aufzubrechen und dass was reichlich vorhanden ist zu verteilen.

Denn, dass was wir teilen und weitergeben, das kann zurückkommen. Nicht immer so direkt – nicht immer gerade sofort. Manchmal auch in ganz anderer Form.“ Mit diesen Worten machte die kfd St. Bonifatius während ihrer Wort-Gottes-Feier kürzlich auf die von der verheerenden Flut-Katastrophe in Not geratene Familie L. aus Bad Neuenahr-Ahrweiler aufmerksam. Eine großen Spendenbereitschaft erbrachte 300 Euro. Das kfd Mitglied M. Rudow überreichte den Spendenscheck an die völlig überraschte Familie.