Mitgliederversammlung des Vereins Niederbieberer Bürger

Eine etwas andere Mitgliederversammlung als in den 40 Jahren zuvor erlebten die Mitglieder des Vereins Niederbieberer Bürger in diesem Jahr.

Dem grassierenden Coronavirus geschuldet, hatte der geschäftsführende Vorstand überlegt, die Mitgliederversammlung wegen der Ansteckungsgefahr ausfallen zu lassen. Man hatte sich dann doch zur Durchführung entschlossen, da zu diesem Zeitpunkt noch die Empfehlungen dahin gingen, Veranstaltungen erst ab 500 Personen abzusagen.

Die Mitgliederversammlung fand in einer abgespeckten Form statt. Es gab keine frühlingshaft geschmückten Tische, es wurden nur Stuhlreihen gestellt, so dass ein gebührender Abstand eingenommen werden konnte und es gab auch keine Getränke. Die Tagesordnungspunkte wurden knapp gehalten, das Rahmenprogramm und die Begrüßungsverlosung für die Neumitglieder entfielen ganz. Auch das beliebte Jahresheft des Vereins Niederbieberer Bürger wurde nicht ausgeteilt. Die Anwesenden, ohnehin nur knapp die Hälfte der ansonsten üblichen Zahl, waren mit dieser Vorgehensweise einverstanden.

Der Vorsitzende, Bernd Siegel, begrüßte die Mitglieder und in der anschließenden Totenehrung wurden die Namen der im Jahr 2019 verstorbenen Vereinsmitglieder verlesen. Die Geschäftsführerin, Anita Trostel, trug den Geschäftsbericht in komprimierter Form vor. Sie berichtete von den Sonderausstellungen im Frühjahr im Backhaus, der heimatkundlichen Exkursion, die über die unterschiedlichen Aspekte zum Thema Wasser informierte, und vom Vereinsausflug zur Festung Ehrenbreitstein mit einer interessanten Führung. Sie zählte die Aktionen im Tagesgeschäft auf, wie beispielsweise die Springkrautentfernung, diverse Reparatur- und Reinigungsarbeiten, den Bau des Unterstandes an den Boulebahnen, die Installation der Weihnachtsbeleuchtung, um nur einige Aktionen zu nennen. Der Ausblick auf die für 2020 geplanten Aktivitäten entfiel.

Im Kassenbericht konnte der Schatzmeister, Klaus Dalpke, von einem beruhigenden Polster in der Vereinskasse berichten. Dann erfolgte die Neuwahl des Vorstandes. Der geschäftsführende Vorstand mit Bernd Siegel als Vorsitzendem, Johannes Schmoigl als Stellvertreter, Anita Trostel als Geschäftsführerin und Klaus Dalpke als Schatzmeister wurde einstimmig wiedergewählt. Auch Edda Perske und Klaus Schweingruber wurden als Beisitzer einstimmig wiedergewählt. Achim Maur und Ewald Bachmann kandidierten nicht mehr als Beisitzer. Dafür wurden Uschi Klaassen und Johannes Müller einstimmig als Beisitzer gewählt. Die Vereinsbroschüre „Unser Niederbieber – einst und jetzt“ wird allen Mitgliedern zugestellt. Nichtmitglieder können sie gegen eine Schutzgebühr von einem Euro jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr im Museum im Backhaus erwerben.