Mit neuem Vorstand in die Session

Auf dem Bild sind (von links) Melanie Schweiger, Melanie Günster, Melanie Martens, Nina Gross und Jörg Röder zu sehen. Foto: András Gerencsér

Mit einem neuen Vorstand starten die Owwabiewarer Mädscha un Jonge, die Oberbieberer Möhnen, in die neue Session. Die Mitglieder bestätigten den alten Vorstand um Vorsitzende Nina Gross mit einstimmigen Ergebnissen. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Jörg Röder gewählt, erste Kassiererin ist Melanie Martens, zweite Kassiererin Melanie Günster und als Schriftführerin komplettiert Melanie Schweiger den Vorstand.

Außerdem wurde die Satzung überarbeitet und der neue Name festgeschrieben. Aus dem Möhnenverein Oberbieber wurde nun auch offiziell „Owwabiewarer Mädscha un Jonge" (OMJ – Möhnenverein Oberbieber). Nina Gross freute sich über die einstimmige Annahme der neuen Satzung: „Wir sind ein etwas anderer Möhnenverein, der offen für alle Geschlechter ist und bei dem gemeinsam Karnevalfeiern im Vordergrund steht. Bei uns ist jeder willkommen, die Stimmung ist einfach unschlagbar.“ Die steigenden Mitgliederzahlen bestätigen, dass viele dieses Angebot gern annehmen.

Beim Jahresrückblick stand neben der vergangenen Session das karnevalistische Jubiläum von dreimal elf Jahren im Vordergrund. Die Jubiläumsparty im Herbst war ein voller Erfolg. Das fanden auch die Gründungsmitglieder Monica Piroth, Martina Jungbluth und Roswitha Mengert, die sich bestens amüsiert hatten. Die Mitgliederversammlung bestätigte die Vorschläge des Vorstands: Monica Piroth wurde zur Ehrenvorsitzenden ernannt, Martina Jungbluth und Roswitha Mengert wurden Ehrenmitglieder der Owwabiewarer Mädscha un Jonge.

In dieser Session laden die Mädscha un Jonge wieder zum Kinderkarneval in Oberbieber ein: Am Samstag, 27. Januar, startet um 15 Uhr in der Schulturnhalle das Kinderkostümfest mit vielen bunten Überraschungen. Der Eintritt beträgt 1 Euro – auch die Preise sind moderat gehalten. Außerdem richten die Owwabiewarer Mädscha un Jonge zum dritten Mal die Oberbieberer Mädchensitzung aus, bei der nur „Mädscha“ im Publikum sitzen und die „Jonge“ arbeiten dürfen. Sie findet am Sonntag, 28. Januar, um 11.11 Uhr in der Schulturnhalle statt und war trotz erhöhten Kartenkontingents auch in diesem Jahr wieder schnell ausverkauft.

Pressemitteilung: OMJ – Möhnenverein Oberbieber