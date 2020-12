MFZ-Kids auf Tour: kurzweiliger Nachmittag im Indoor-Sprungpark

Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 08:04 Uhr

Gerade in der Vorweihnachtszeit sind die Jungen und Mädchen auf Weihnachtsfeiern diverser Vereine und Institutionen in Irlich und Umgebung ein gern gesehener Gast. Im vergangenen Dezember spielten sie an einem Abend sogar hintereinander auf drei Veranstaltungen. Bei so viel Engagement im und für den Verein hatte sich die Kids-Band eine Belohnung also redlich verdient. Und so verbrachten sie vor wenigen Wochen einen kurzweiligen Nachmittag im Koblenzer Indoor-Sprungpark Salto, ehe man als Abschluss abends noch gemeinsam eine Neuwieder Pizzeria besuchte.