Metsä Tissue begrüßt neue Auszubildende

Metsä Tissue bietet in Deutschland verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten an, um neue Talente zu gewinnen und jungen Menschen Beschäftigungsmöglichkeiten in seinem nachhaltigen Hygienegeschäft zu geben. Aktuell starten im Juli und August zwölf neue Talente ihre berufliche Laufbahn bei Metsä Tissue. In Metsä Tissues Werken Düren, Kreuzau und Raubach werden rund 60 Auszubildende in Handwerk, Technik und Verwaltung ausgebildet. Die Ausbildungen sind praxisorientiert und vielfältig. Alle Lerninhalte bauen zeitlich und fachlich aufeinander auf. Nach einer gut organisierten Kennenlern- und Einführungsphase übernehmen die Auszubildenden passende eigenverantwortliche Tätigkeiten in ihren Teams. Dazu haben sie qualifizierte Ausbilder an ihrer Seite und bekommen betriebliche Trainings sowie überbetriebliche Lehrgänge zur Verfügung gestellt.

„Wir sind stolz darauf, jungen Talenten in unseren Werken in Deutschland eine Ausbildung anbieten zu können. Auf diese Weise können wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, die Tissue-Industrie kennenzulernen und neue Talente für unsere Werke zu finden. Aktuell besetzen wir Stellen für die kommende Saison 2022, die Bewerbungsphase hat bereits begonnen. Wir freuen uns auf die neuen Bewerberinnen und Bewerber, besonders stolz macht uns, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Metsä Tissue in ihren Familien weiterempfehlen“, sagt Simone Klein, Vice President Human Resources Western Europe. Mit seiner verantwortungsvollen Unternehmenskultur legt Metsä Tissue großen Wert darauf, dass die Fachkräfte von morgen eine qualitativ hochwertige Ausbildung erhalten. Zum einen sollen die Jugendlichen, sich zu verantwortlichen Entscheidungsträgern im Betrieb mit einer aussichtsreichen Zukunft entwickeln können. Zum anderen sorgt das Unternehmen damit für generationenübergreifende Beschäftigung vor Ort in der Region seiner Werke.

Kurzentschlossene Bewerber haben gute Aussichten ihre Ausbildung gerade noch rechtzeitig im September zu beginnen. Für Schüler, die 2022 ihren Abschluss machen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich um freie Praktikantenplätze und Lehrstellen zu bewerben. Simone Klein weiter: “Grundsätzlich sind wir sehr daran interessiert unsere Auszubildenden auch zu übernehmen. Die Chancen nach einem erfolgreichen Abschluss eine geeignete Position zu bekommen, sind sehr hoch." 2021 wurde Metsä Tissue in Deutschland mit dem Top Employer Award für sein hervorragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld ausgezeichnet. Metsä Tissues Ausbildungsberufe sind: Papiertechnologe (m/w/d), Maschinen- und Anlagenführer Papierverarbeitung (m/w/d), Industriemechaniker Instandhaltung (m/w/d), Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d), Industriekaufmann (m/w/d) und Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d).