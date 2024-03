Medizinprodukteunternehmen tauscht sich mit CDU-Vertretern aus

Wolfgang Süßle (CEO der L&R Unternehmensgruppe) und Dr.Klemens Schulz (Chief Portfolio Officer von L&R) begrüßten eine sechsköpfige Delegation von CDU-Politikerinnen im „L&R College“, dem Weiterbildungszentrum am L&R Headquarter-Standort in Rengsdorf. Neben Erwin Rüddel, Mitglied des Deutschen Bundestags (MdB) und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, besuchten Pierre Fischer, erster Beigeordneter derVerbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und Christian Robenek, Ortsbürgermeister Rengsdorf, sowie drei Mitglieder des Verbandsgemeinderats Rengsdorf-Waldbreitbach das Medizinproduktunternehmen.

Wolfgang Süßle und Dr. Klemens Schulz gaben Erwin Rüddel und den Lokalpolitikern einen fundierten Einblick in das Unternehmen und seine Produktwelt, seine Entwicklung hin zu einem „global player“ am weltweiten Medizinproduktemarkt und erläuterten relevante Aspekte für L&R als lokal wichtiges Unternehmen und Arbeitgeber. Mehr als 1200 Menschen, darunter 23 Auszubildende, arbeiten derzeit an den Standorten Rengsdorf, Neuwied-Feldkirchen und Neuwied-Block. Unter anderem fokussiert L&R derzeit Themen und Aufgaben rund um die Digitalisierung inklusive Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI), Nachhaltigkeit in all seinen Facetten sowie Aktivitäten für einen noch größere Nähe zu Kunden beziehungsweise deren Bedürfnissen („customer centricity“).

Wachsende Bedeutung erfahren auch Maßnahmen in punkto „Direct-to-Patient“-Vertrieb und -Marketing. Wie andere Unternehmen auch, ist man bei L&R mit den Herausforderungen aufgrund des Fachkräftemangels, mit steigenden Kosten, unter anderem im Energiebereich, den Unsicherheiten aufgrund diverser geopolitischer Krisen (Ukraine, Israel – Hamas, Huthi-Angriffe im Roten Meer) und sinkenden Budgets im Gesundheitswesen konfrontiert. Die übermäßig hohen und komplexer werdenden regulatorischen Anforderungen (Stichwort MDR – Europäische Medizinprodukte-Verordnung) verschlingen auf Unternehmensseite viele Ressourcen.

Diese kritische Sicht auf die Überregulierung teilt auch Erwin Rüddel, MdB und konstatiert weiter: „Die Gesundheitspolitik und die Rahmenbedingungen in Deutschland müssen wieder besser werden. Es braucht weniger Bürokratie, mehr Steuerung im Gesundheitsbereich und endlich wieder mehr Eigenverantwortung. Dann kommen wir gut durch diese 'Zeitenwende'.“

Pressemitteilung: Lohmann & Rauscher