MdB Weeser trifft Syna zum Gespräch

Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 15:05 Uhr

Syna ist ein Netzbetreiber für die Strom- und Gasversorgung in Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg und im Kreis Neuwied an den Standorten Bonefeld, Bad Hönningen und Urbach vertreten. Syna-Geschäftsführer Timm Dolezych und Kommunalmanager Christian Weber hatten Sandra Weeser als Energiepolitikerin im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages zum Gespräch über die Eigenkapitalverzinsung der Netzbetreiber sowie zu grundsätzlichen Fragen der Energiewende eingeladen. Verteilnetzbetreiber wie die Syna finanzieren ihre Investitionen in den Ausbau und die Verbesserung der Netze unter anderem aus der regulierten Verzinsung ihres Eigenkapitals. Die Höhe dieser Zinssätze wird wiederum von der Bundesnetzagentur als zuständige Regulierungsbehörde festlegt. Während die Bundesnetzagentur darauf achten muss, die Zinshöhen und damit auch die Kosten für Verbraucher gering zu halten, benötigen die Netzbetreiber einen marktadäquaten Eigenkapitalzins, um ihre Investitionen zu finanzieren. In diesem Spannungsfeld muss eine ausgewogene Lösung gefunden werden.

Für Sandra Weeser sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Bestandteile des Strompreises reformbedürftig, zu denen auch die Netzentgelte gehören: „Als Freie Demokraten sehen wir mit Sorge, dass Verbraucher in Deutschland die höchsten Strompreise in Europa zahlen müssen. Über die Hälfte des Strompreises geht dabei auf staatlich veranlasste Kostenbestandteile wie die EEG-Umlage, weitere Umlagen, Strom- und Mehrwertsteuer sowie Netzentgelte zurück. Wir brauchen eine umfassende Reform der Steuern, Umlagen und Abgaben. Ziel muss sein, dass die Strompreise durch die Erzeugungskosten bestimmt und Bürger sowie Unternehmen entlastet werden“, kommentiert Sandra Weeser. Timm Dolezych ergänzt: „Die Verteilnetze sind der zentrale Schlüssel für das Gelingen der Energiewende. In den kommenden Jahren wird die Syna jährlich mehr als 100 Millionen Euro in ihre Netze investieren, um erneuerbare Energien wie Wind und Photovoltaik anzuschließen, die Verkehrswende mit Blick auf Elektromobilität zu ermöglichen und unsere Netze zu smartifizieren. Hierfür brauchen wir verlässliche Rahmen- und Investitionsbedingungen, die einen wirtschaftlichen Netzbetrieb ermöglichen.“