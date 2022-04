Martin Diedenhofen im Austausch mit Bürgermeister Bernd Brato

Der Bundestagsabgeordnete informiert sich in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain.

Zu seinem Antrittsbesuch in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain traf sich der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen mit Bürgermeister Bernd Brato. Im Mittelpunkt standen die Entwicklungspotenziale der Verbandsgemeinde, vor allem das Thema Mobilität im ländlichen Raum. Dazu besprachen Diedenhofen und Brato, wie man Bus und Bahn bestmöglich stärken könne. Einig war man sich darüber, dass die Ticketpreise sinken müssten, damit die öffentlichen Nahverkehrsmittel attraktiver würden. Günstigere Preise kämen damit auch dem Klimaschutz zugute, so Brato. „Vielen Dank für den guten Austausch“, sagte Diedenhofen im Anschluss an die rund einstündige Unterhaltung. Regelmäßiger Kontakt mit den Verantwortlichen vor Ort und Informationen aus erster Hand seien für seine politische Arbeit im Wahlkreis und Berlin von großer Bedeutung, unterstrich der Bundestagsabgeordnete. „So kann ich mich dafür einsetzen, auch bundespolitische Maßnahmen nachzuschärfen, um den ländlichen Raum zu stärken“, betonte er.

Pressemitteilung: Martin Diedenhofen, MdB