Mama Workout beim ATV Selhof

Der Allgemeine Turnverein Bad Honnef-Selhof 1907 (ATV) bietet ab dem 16. September wieder einen Kurs „Mama Workout“ für Mütter mit ihren Kindern im Kinderwagen oder Buggy an. Die Teilnehmerinnen treffen sich im Park Reitersdorf. Es werden Übungen zur Stärkung und Kräftigung der Muskulatur und für die allgemeine Fitness gemacht. Die Kleinen sind in ihren Kinderwagen dabei. Es wird um Anmeldung gebeten, da der Kurs erst ab einer Teilnehmerzahl von fünf Teilnehmern stattfindet. Fragen und Anmeldung bitte an Katharina Hambuch unter Telefon 02224/123 55 73 oder 01522/872 34 21.