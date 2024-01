Mädchen für Gefahren sensibilisieren und stark machen

Schülerinnen der Realschule plus nehmen an Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs teil.

Foto: Kelly Sach

Achtklässlerinnen der Realschule plus in Puderbach haben an einem Projekt teilgenommen, das ihre Selbstbehauptung und ihre Fähigkeit zur Selbstverteidigung stärkt. Ziel war es, die Mädchen für verschiedene Gefahren zu sensibilisieren und Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen. Sie lernten, wie man in schwierigen Situationen selbstbewusst und stark auftreten und dabei Stimme und Körpersprache einsetzen kann, um Gefahren im Alltag besser bewältigen zu können.

Im Kurs wurde auch anhand von Rollenspielen der richtige Umgang mit Mobbing und Cybermobbing trainiert. Die Mädchen konnten lernen, Gefahren frühzeitig wahrzunehmen und deeskalierend aufzutreten. Dabei spielte Zivilcourage eine große Rolle. Die motivierten Achtklässlerinnen hatten großen Spaß an Übungen und Rollenspielen und konnten wertvolle Tipps mit nach Hause nehmen, die ihnen ermöglichen, mit gefährlichen Situationen umzugehen.

Dieses Projekt wird auch in den kommenden Jahren auf der Stufe 8 an der Realschule plus durchgeführt werden. Finanziert wurde es durch den Etat der Verbandsgemeinde Puderbach, welcher der Gleichstellungsbeauftragten Birgit Musubahu zur Verfügung steht.

Pressemitteilung: Realschule plus Puderbach