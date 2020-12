Lustiges karnevalistisches Treiben bei der AWO in Heddesdorf mit Prinz Roland

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 12:03 Uhr

Von dieser Sorte ist auch Dieter Roland, der Vorsitzende des Ortsvereins Heddesdorf der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Im vollen Ornat, als „Prinz Dieter der Erste von Hand und Fuß“, mit der zukünftigen Obermöhn Diana (Roland) an seiner Seite, sorgte er für Stimmung im AWO-Treff des Ortsvereins. Pünktlich um 14.11 Uhr am Schwerdonnerstag wurde Prinz Dieter von Moderator Karl-Heinz Keuser im vollbesetzten Saal begrüßt. Dieser kam natürlich nicht alleine, sondern brachte einige schmucke Prinzessinnen der letzten 20 Jahre mit. Prinz Dieter begrüßte temperamentvoll die Jecken im Saal. Die Stimmung kochte, als er sein Prinzenlied mit seiner Begleiterin vortrug. Auch konnte er zahlreiche Gäste begrüßen, so zum Beispiel das Duo Fredi und Mini, das Prinzenpaar der Stadt Neuwied sowie aus Köln den Bauchredner Jürgen Kellner. Alle waren sich einig, dass es ein sehr schöner Tag in der AWO Heddesdorf war, der lange in Erinnerung bleiben wird – auch in der karnevalsfreien Zeit.