LISOmed spendet an Kirstins Weg

LISOmed spendet 500 Euro an Kirstins Weg.

Freude bei Gerd-Peter Diehl. Bereits zum zweiten Mal überraschten Carsten und Stefanie Groth, hier mit ihrem Sohn Liam, von der Firma „LISOmed Medinzintechnik B. & W. GmbH“ den Vorsitzenden des Vereins zur Förderung der Krebsmedizin „Kirstins Weg“ mit einem dicken Spendenscheck in Höhe von 500 Euro.

Das Unternehmen mit Sitz in Neuwied-Rodenbach verfügt seit über 17 Jahren Erfahrung in der Medizintechnik und auf dem Gesundheitssektor. Der Name „LiSo“ ergibt sich aus den Namen der beiden Schützlinge Liam und Sophie. Weitere Informationen über LISOmed und deren Sozialen Engagement erhalten Sie unter www.lisomed.de oder telefonisch unter 02631/959 56 90.