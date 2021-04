Lions Club Rhein-Wied unterstützt Bläserklasse der Konrad-Adenauer-Schule

Dazu standen zwei von den Schülern erstellte und künstlerisch gestaltete Musikvideos gegen eine Spende zum Herunterladen bereit. Der Erlös der gespendeten Beträge sollte in voller Höhe dem Förderverein der Schule zugutekommen. „Wir freuen uns, dass wir den jungen Musikern auf diese Weise ein Publikum bieten und die Schüler so ihr Können präsentieren konnten“, freut sich der Präsident des Clubs, Lothar Röser.

Zahlreiche Spenden gingen im Rahmen dieser Aktivität auf dem Konto des Fördervereins des Lions Clubs (LC) ein, sodass ein Betrag in Höhe von 500 Euro erzielt werden konnte. Einen Scheck über diese Summe hat der LC nun an die Leiterin der Bläserklasse, Sabrina Ketzer, überreicht. Die Vorsitzende des Fördervereins der Schule, Marion Centini, erläuterte anlässlich der Spendenübergabe den Verwendungszweck: „Die Kinder der Bläserklasse zahlen einen gewissen Beitrag, um sich an den Leasingkosten für die Instrumente zu beteiligen. Dies ist manchen Familien in der jetzigen Zeit allerdings nicht oder nur schwer möglich, sodass wir uns dazu entschlossen haben, den Spendenbetrag hier einzusetzen.“