Liebe Schwimmer des TuS Dierdorf

"Wir möchten uns für eure Geduld und die Loyalität dem Verein gegenüber bedanken. Wir sind sehr stolz auf Euch, dass Ihr in dieser schwierigen Zeit, trotz Trainingsausfalls, zu Eurem Verein steht.

Daher haben wir eine Überraschung für Euch, die Ihr am 6. April in der Zeit von 16 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz des Aquafit am TuS-Pavillon abholen könnt. Ihr kommt bitte mit Euren Eltern im Auto vorgefahren und wir reichen dem Fahrer Euer Präsent durch das Fenster (auch hier gilt die Maskenpflicht). Der Pavillon kann von beiden Seiten angefahren werden. Bitte tragt alle nach Hygienevorschrift eine medizinische Maske und steigt bitte nicht aus dem Auto aus. Die Übergabe darf nur über das Fenster erfolgen. Es können dort auch die noch nicht abgeholten Sportabzeichen mitgenommen werden, ebenso vorher bestellte T-Shirts, Trainingsanzüge, Flossen und Schnorchel.

Bitte meldet euch bis 26. März bei Stephanie Schönberger für euer Geschenk an. Bis dahin ... bleibt gesund. Euch und Euren Familien wünschen wir ein frohes Osterfest. Wir freuen uns Euch zu sehen."

Eure TuS Osterhasen