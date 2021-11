Leutesdorfer Weinhexen wanderten zum Kartoffelfest

Der Weg führte über die Christianshütte zum Forsthof, wo an dem Wochenende das Kartoffelfest stattfand. Bei Getränken unterschiedlicher Geschmacksrichtung und einem kleinen Imbiss verging die Zeit wie im Flug. Gut gelaunt machten sich die Möhnen auf den Rückweg nach Leutesdorf, der über die Hammersteiner Ruine führte. Der Abend wurde mit einem Döppekoche-Essen beschlossen, zu dem noch weitere Möhnen, die nicht wandern konnten oder mochten, hinzu kamen. Noch eine Erinnerung für Vereinsmitglieder: Eine Anmeldung zum Frühstück am 13. November ist noch bis zum 8. November möglich, bei Martina Heisterkamp oder am Gemeindebüro.