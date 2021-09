Leutesdorfer „Weinhexen“ veranstalten Jahreshauptversammlung

Nachdem die Jahreshauptversammlung letztes Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, konnte Obermöhn Yvonne Abinus kürzlich, unter Einhaltung der Corona-Auflagen, 20 Möhnen im Sälchen des Vereinslokals Leyscher Hof zur diesjährigen Versammlung begrüßen. Nach der Totenehrung folgte der Rückblick der Obermöhn. Yvonne Albinus bedankte sich dabei für die Mitarbeit am Vereinsleben im Jubiläums-Jahr 2019. Besonders erwähnte sie den gelungenen Ablauf der Jubiläums-Veranstaltung am 16. November 2018 und den Besuch am Möhnetag, der auch in 2019 sehr gut war. Der Saal im Leyscher Hof war an beiden Veranstaltungen gut gefüllt und die Stimmung ausgelassen. Des Weiteren erwähnte Sie ein paar kleine Aktivitäten, mit denen man versuchte, das Vereinsleben trotz pandemiebedingter Beschränkungen am Leben zu halten. Dazu gehörten Wichtelgeschenke, die im Dezember vergangenen Jahres vom Vorstand an die Mitglieder von Haus zu Haus getragen wurden, das Karnevalsvideo in Zusammenarbeit mit der KG „Mer hale Pohl“ und das virtuelle Treffen der Weinhexen am Schwerdonnerstag. Der Bericht der Schriftführerin verschaffte allen einen Rückblick auf das Jubiläumsjahr 2019 und das abgelaufene Vereinsjahr.

Der Kassenbericht der neuen Kassiererin Andrea Berg konnte alle sehr zufrieden stellen. Kassenprüferin Renate Hohn berichtete, dass die Kasse einwandfrei geführt worden sei, und bat die Versammlung um Entlastung des Vorstandes. Diese wurde einstimmig gewährt. Nun folgten die Ergänzungswahlen für den Vorstand. Kassiererin Andrea Berg hatte schon mal verlängert und stellte ihr Amt nun zur Verfügung. Als Nachfolgerin wurde Martina Heisterkamp vorgeschlagen und in offener Wahl einstimmig bei einer Enthaltung gewählt. Beate Helmes und Marion Schausen legten beide ihr Amt als Beisitzerein nieder. Vorgeschlagen als Nachfolgerinnen wurden Simone Osterroth und Timea Kiesow. Beide wurden in offener Wahl einstimmig bei je einer Enthaltung gewählt. Yvonne Albinus bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihre langjährige Arbeit. Zu neuen Kassenprüferinnen wurden Bettina Reisdorf, Beate Helmes und Verena Christen gewählt. Einstimmig wurde der Leyscher Hof als Vereinslokal bestätigt. Neuaufnahmen lagen in diesem Jahr nicht vor. Der Punkt Verschiedenes beschäftigte sich mit geplanten Terminen im Herbst: Der Vorstand schlägt eine Wanderung am 9. Oktober vor. Eine Einladung mit genaueren Angaben folgt noch. Es liegt eine Einladung zum Sektfrühstück am 13. November mit der Bitte um Voranmeldung vor. Auch hierzu folgen noch nähere Informationen. Die Planung für die kommende Session ist noch offen.

Bericht von Sandra J. Mehren, Schriftführerin undYvonne Albinus, Oermöhn.