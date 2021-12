Lauftreff wanderte bei guter Stimmung im Schneetreiben

Coronabedingt war das adventliche Treffen in einer Grillhütte kurzfristig nicht durchführbar gewesen. Das vierköpfige Organisationsteam hatte schnell reagiert und die Alternative verlief im wahrsten Sinne des Wortes feucht-fröhlich: Im nassen Schneetreiben wanderten zahlreiche Unerschrockene über die Drei Weiher in Waldbreitbach durch den Wald nach Wüscheid. Dort prasselte bereits eine Feuerschale und unter einem offenen Carport duftete der Glühwein. Dieser und Siedewürstchen sorgten für die nötige innere Wärmung der Lauftreffler. Der ausgelassenen Stimmung setzte die Jahreszeit ein relativ frühes Ende. Dennoch waren alle Beteiligten froh, trotz der derzeit notwendigen Einschränkungen einen schönen Jahresabschluss erlebt zu haben – auch weil alle Beteiligten über einen vollständigen Impfschutz verfügten.

Informationen zum Lauftreff, der sich immer mittwochs um 18 Uhr am Waldbreitbacher Sportplatz trifft, gibt es bei Wolfgang Bernath per E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de. Ein Überblick über das sportliche Angebot des Vereins gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de.