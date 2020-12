Lauftreff Puderbach war erfolgreich beim virtuellen Münzlauf

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 11:59 Uhr

Da in Zeiten von Corona leider viele Laufveranstaltungen abgesagt werden mussten, darunter auch der Münz-Firmenlauf in Koblenz, waren die Athleten dankbar, dass der Veranstalter diese umweltschonende Variante organisierte. Im Normalfall starten bei diesem Wettkampf etwa 17.000 Personen, diesmal hatten sich über das Firmenlauf Portal immerhin noch 4000 Läufer eingetragen.

Als Wettkampfstrecke wählten die Puderbacher Ausdauersportler die zentrale Sportanlage. Auf der Kunststoffbahn waren zwölfeinhalb Runden zu absolvieren. Schnellster Läufer im Stadionrund war Peter Conrads mit 20:39 Minuten (dritter Platz M50). Es folgten Jendrik Graß 21:23 Minuten (15. Platz M35) sowie Joachim Best 22:55 Minuten (fünfter Platz M55). Einen sehr guten Lauf hatte die Schwester von Peter Conrads, Heike Blum, die sich nach 23:12 Minuten den Klassensieg W50 sichern konnte. Nach 23:20 Minuten finishte Martin Blum als 22. In der Klasse M50. Jörg Dittrich belegte den siebten Platz in der Klasse M60 nach 24:03 Minuten. Ebenfalls unter die „Top Ten“ liefen Manuela Flemmer, sechster Platz W45, in 26:21 Minuten sowie Dietrich Rockenfeller, fünfter Platz M65, in 28:05 Minuten.

Die virtuelle Laufveranstaltung war perfekt organisiert. Nachdem die Laufzeiten über das Portal hochgeladen waren, konnte man sich direkt schon die Ergebnisse ansehen und die Urkunden ausdrucken. Aus Sicht der Puderbacher Läufer sollte diese Variante auch in Zukunft auf jeden Fall angeboten werden.