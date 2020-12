Landtagskandidat Pascal Badziong auf Empfang

Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 11:29 Uhr

„Wir müssen jetzt vier Wochen zusammenhalten, unsere Kontakte reduzieren und solidarisch miteinander sein“, betont CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong für den Wahlkreis 4 Neuwied/Dierdorf/Puderbach mit Blick auf die nächsten Wochen bis zum Dezember.

„Auch Politik lebt vom Miteinander sowie menschlichen Begegnungen“, so Badziong, der es natürlich bedauert, dass in den nächsten Wochen aufgrund der gegenseitigen Rücksichtnahme keine Termine mit vielen Menschen stattfinden werden. Auf dem Programm standen unter anderem einige Termine mit Spitzenkandidat Christian Baldauf in den Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach und der Stadt Neuwied. Neue Terminierungen seien bereits angelaufen. Auch bei den Haustürbesuchen werden Pascal Badziong sowie sein Team pausieren und lediglich die Briefkästen versorgen.

Pascal Badziong appelliert an die Bürger: „Nur mit einer deutlichen Minimierung der persönlichen Kontakte kann es gelingen, die Pandemie zurückzudrängen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir in totale Isolation gehen müssen. Jeder muss sein persönliches Verhalten überprüfen. Niemand ist daran gehindert, enge Freundschaften zu pflegen. Unnötige und unverbindliche Kontakte sollten aber unterbleiben. Hier müssen wir alle unseren persönlichen Beitrag leisten.“

Badziong bleibt auf Empfang und ruft dazu auf, die digitalen Kommunikationswege rege zu nutzen und freut sich auf Ideen sowie Anregungen für die Zukunft des Wahlkreises 4 Neuwied/Dierdorf/Puderbach. Kontaktmöglichkeiten zu Pascal Badziong unter E-Mail-Adresse team@pascalbadziong.de, per Facebook unter @pbadziong, Instagram unter @badziong oder unter Telefon 02631/221 52. In den sozialen Medien werden zudem Online-Formate zum Austausch angeboten werden. Ankündigungen werden rechtzeitig online gehen.