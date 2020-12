Lana Horstmann zu Gast in Engers

Die SPD-Landtagskandidatin für Neuwied-Rengsdorf-Dierdorf, Lana Horstmann, war zu Gast bei den Genossen in Engers.

Sie schwor diese auf den Wahlkampf ein: „Wir spielen nicht auf Platz, sondern Sieg und wollen wieder das Dirtektmandat für den Neuwieder Wahlkreis gewinnen, waren sich beide Seiten schnell einig.“ Die Engerser Sozialdemokraten versprachen ihrer Neuwieder SPD-Vorsitzenden Horstmann sich ins Zeug zu legen und zu kämpfen, damit Malu Dreyer gewinnt und Lana Horstmann den Einzug in den Landtag schafft: „Null Atomkraftwerke. Null Kosten für die Bürger in Kindergärten, Schulen und Hochschulen. Allein diese “Null„ macht Rheinland-Pfalz zu einem sozialen Spitzenreiter bundesweit, den es zu verteidigen gilt“, so die Engerser Sozialdemokraten. „Wir sehen uns jetzt öfter“, betonten die Teilnehmer des Treffens abschließend und freuen sich auf den bevorstehenden Wahlkampf bis zur Landtagswahl im März 2021.