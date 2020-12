Kurse und Seminare

Archivierter Artikel vom 08.02.2019, 00:00 Uhr

Kreisvolkshochschule, Mehrgenerationenhaus und Co. bieten regelmäßig spannende Kurse, Seminare und Fortbildungen an.

Kreisvolkshochschule Neuwied

G140.1 Neu! Städte im Regenwald – die Kultur der Maya. Online-Seminar-Reihe: Frühe Hochkulturen der Welt. Mittwoch, 20. Januar, 19 bis 20.30 Uhr. Referent: Prof. Dr. Nicolai Grube, Institut für Archäologie und Kulturanthropologie, Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

G340.3 Neu! Chronische Atemwegserkrankungen. Online-Seminar-Reihe: Gesundheitsforum. Montag, 25. Januar, 19 bis 20 Uhr. Referent: Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Robert Bals, Direktor der Klinik für Innere Medizin V, Pneumologie, Allergologie, Beatmungsmedizin, Universitätsklinikum des Saarlandes. Ort: am eigenen PC. Sie erhalten am Tag der Veranstaltung eine E-Mail mit dem Link zur Internetseite des Online-Seminars. Sie müssen lediglich vorhalten: Internetfähiges Gerät mit qualitativ hochwertigem Lautsprecher und der aktuellen Version des Flash-Players sowie Internetzugang mit möglichst 6000kBit/s. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen im Chat gestellt werden. Gebühr: 5 Euro.

G140.2 Neu! Das alte China – Errungenschaften einer frühen Weltkultur. Online-Seminar-Reihe: Frühe Hochkulturen der Welt. Mittwoch, 27. Januar, 19 bis 20.30 Uhr. Referentin: Dr. Monique Nagel-Ackermann, Institut für Sinologie und Ostasienkunde, Westfälische Wilhelms-Universität Münster.

Information und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de oder Telefon 02631/347 813.