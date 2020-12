Kunsthistorikerin Fünderich sprach über die Serienmöbelfertigung im 19. Jahrhundert

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 08:22 Uhr

Referentin war die Historikerin und Kunsthistorikerin Dr. Maren-Sophie Fünderich aus Bielefeld. Die Referentin, die an der Goethe-Universität Frankfurt am Main studierte und promovierte arbeitet zurzeit im Historischen Museum in Bielefeld. Ihre Dissertation „Wohnen im Kaiserreich“ wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht.

In ihrem Vortrag führte sie die Manufaktur von Abraham und David Roentgen in Neuwied auf, die ihre Luxusmöbel für die europäischen Fürstenhöfe bereits in kleinen Serien fertigten und als Vorläufer der späteren Serienfertigung angesehen werden kann. Über den Bopparder Michael Thonet, der später in Wien das Biegen von Bugholz erfand, war ein weiterer Wegbereiter, kam es schließlich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu den ersten Möbelfabriken und Möbelkaufhäusern. Der am Ende des 19. Jahrhunderts aufstrebende bürgerliche Mittelstand verlangte nach repräsentativen Möbeln, die bezahlbar sein mussten, und so produzierten die ersten Fabriken Möbel mit Maschinen in Serie. Die Besucher der Vortragsveranstaltung erfuhren weiter von der Geschmacksbildung der Verbraucher im Bereich der Wohnkultur, die damals bis heute durch Wohnzeitschriften und Einrichtungsratgeber erfolgte. Sie erhielten so Einblicke in die Produktionsgeschichte der Möbel, Stilentwicklung und Marktmechanismen.

Die mit Abstand und nach den Corona-Vorschriften durchgeführte Veranstaltung wurde in erfreulicher Zahl besucht und fand eine gute Resonanz.