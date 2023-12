Kreisspitze im Dialog mit künftiger Chefin der Arbeitsagentur

Landrat Achim Hallerbach und der erste Kreisbeigeordnete Michael Mahlert hatten das Gespräch mit der neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuwied, Stefanie Adam, bereits vor deren Dienstantritt am 1. Dezember gesucht. Foto: Thomas Herschbach

Mit Stefanie Adam erhält die Agentur für Arbeit in Neuwied eine neue Leitung – bereits vor ihrem Dienstantritt am 1. Dezember haben Landrat Achim Hallerbach und der erste Kreisbeigeordnete Michael Mahlert den Dialog mit der Nachfolgerin von Karl-Ernst Starfeld gesucht. Der langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung wechselt in den Ruhestand. Dass Stefanie Adam auch in ihrem neuen Wirkungskreis auf Kooperation setzt, kommt dem Selbstverständnis der Kreisspitze sehr entgegen. „Einsame Entscheidungen führen zumeist in eine Sackgasse. Im Landkreis versuchen wir, Weichenstellungen in größtmöglichem Konsens vorzunehmen und unterschiedliche Gesichtspunkte in Entscheidungen einfließen zu lassen“, betont Achim Hallerbach, der selbst ja auch Arbeitgeber einer Organisation mit mehr als 640 Beschäftigten, darunter Auszubildenden in den verschiedensten Ausbildungsberufen, ist.

In diesem Zusammenhang rangiert für den Landrat und den ersten Kreisbeigeordneten der enorme Fachkräftebedarf weit oben auf der Agenda. „Wir haben aufmerksam verfolgt, dass Frau Adam im Hinblick auf Personalgewinnung und berufliche Qualifizierung auch bereit ist, neue Wege zu gehen und dazu auch das Engagement der Agentur in unseren bestehenden regionalen Netzwerken stärken möchte“, blicken Hallerbach und Mahlert gespannt nach vorne. Vor dem Hintergrund der eher ländlichen Struktur des Landkreises bestünde seitens des Landkreises naturgemäß ein ständiges Interesse an gemeinsamem Ideen und Strategien, die auf eine Attraktivitätssteigerung des Landkreises auch als Arbeitsplatz abzielen. Hier kämen unter anderem Stichworte wie „Strukturwandel“ und „Digitalisierung“ zum Tragen.

Vom Premieren-Gespräch waren Achim Hallerbach und Michael Mahlert durchaus angetan. „Mit Professor Katrin Winkler konnten wir erst kürzlich eine dynamische Frau, die sich seit Jahren dafür stark macht, dass Frauen Führungsrollen übernehmen, mit dem Johanna-Loewenherz-Ehrenpreis ehren. Nun haben wir bei der Agentur für Arbeit mit Stefanie Adam an oberster Stelle eine Chefin und das ist gut so“.

Pressemitteilung: Kreisverwaltung Neuwied