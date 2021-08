Korbballerinnen des TVF treffen sich zum jährlichen Beachtag

Nun fand auch für die beiden jüngsten Altersklassen im Korbball das diesjährige Beachcamp, wenn auch nur für einen Tag, auf dem Beachplatz in Rodenbach statt. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, die leider auch zu einer geringen Teilnehmerzahl führten, standen kürzlich um 9 Uhr morgens zehn Kinder voller Vorfreude und Motivation mit Trinkflasche und barfuß im Sand. Die drei Nachwuchs- und Schülerinnen-Trainerinnen Heike Nussbaum, Jacqueline Bauer und Louisa Armbrecht hatten gemeinsam neben einem Trainingsplan für den ganzen Tag auch für das Mittagessen in Form von Pizza gesorgt. Bewegungs- und Teamspiele sowie Wurfübungen wechselten sich mit Korbballspielen ab, sodass auch der Regen, der dem sehr wechselhaften Mai-Wetter im August geschuldet war, gar nicht groß auffiel. Die Begeisterung an der Bewegung war bei den kleinen Sportlern teils so groß, dass sogar Wettrennen im strömenden Regen stattfanden und schon nach kurzer Wartezeit, welche mit Würfelspielen überbrückt wurde, nach weiterer Bewegung, notfalls im Regen, gedrängt wurde. Die Ausdauerndsten waren auch acht Stunden später noch voller Konzentration und Energie in spannende Turniere verwickelt.

Der Beach-Tag bereitete allen neben Muskelkater auch jede Menge Freude und gute Laune und wird von Trainerinnen sowie Spielerinnen als großer Erfolg gesehen. Trotzdem mussten auch manche eine Niederlage einstecken: Die beiden Brüder, die ihren Spaß am Sport hatten, müssen sich wohl eher nach Basketball umgucken. Die Mädels jedoch freuen sich auf eine spannende, wenn auch unsichere Saison und noch jede Menge Trainingsstunden im Team. "Wenn auch du Spaß an Ball- und Teamspielen hast und ein Mädchen von mindestens sechs Jahren bist, freuen wir uns, wenn du nach vorheriger Anmeldung mal beim Training vorbeischaust. Alle Informationen bezüglich Altersklassen, Trainingszeiten, Ansprechpartnern und Coronavorschriften findest du auf unserer TVFeldkirchen Internetseite unter dem Reiter „Korbball“.

Bericht von Louisa Armbrecht