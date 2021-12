Konstruktiver Austausch zur Stärkung der ländlichen Infrastruktur

Inhaltlich fokussierten sich Altgeld und Seiler auf den Erhalt und die Stabilisierung der kommunalen Infrastruktur, Tourismuspotentiale in der Region sowie Möglichkeiten die kommunale Blaulichtfamilie zu unterstützen. „Als langjähriger ehrenamtlicher Feuerwehrmann liegt mir die Stärkung der Wehren sehr am Herzen. Gerade in Krisen bewährt sich hier ein gut ausgebildetes und eingespieltes Team“, so Seiler im Gespräch. Nicht zu vergessen sind hier die in den unterschiedlichsten Vereinsstrukturen ehrenamtlich Tätigen, die viele Stunden Freizeit für ihren Verein aufbringen. Auch diese Arbeit sollte größere Wertschätzung erfahren. Weiterhin gilt es für Kinder und Jugendliche gute Betreuungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. Ältere Menschen sollten so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben können und möglichst kurze Wege zu ortsansässigen Ärzten und Pflegestützpunkten haben. Hierzu fügt Marianne Altgeld an: „Als Dorfkind weiß ich, wie förderlich das Landleben für Körper und Geist sind. Es lebt sich einfach etwas entschleunigter. Leider besorgt mich die Situation im Bereich der medizinischen Versorgung. Kinderärzte, Gynäkologen und Co. findet man in der Region nur noch schwer. Hier gilt es vor Ort und mit Unterstützung durch Bund und Land Anreize zu schaffen, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen.“

Seiler, Verwaltungsfachwirt und Ortsvorsteher in Elgert, trumpft mit jahrelanger kommunalpolitischer Erfahrung sowie besten Kenntnissen über Verwaltungsstrukturen. Als junger Familienvater ist er zudem am Puls der Bürger. Die Freie Wähler Kreisvorsitzende Marianne Altgeld stellte im Anschluss an dieses gemeinsame Gespräch fest, dass Manuel Seiler eine sehr gute Wahl ist und die kommenden Herausforderungen in der Verbandsgemeinde (VG) Dierdorf mit frischem Elan angehen wird.