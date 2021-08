Kolpingsfamilie Rheinbrohl veranstaltet Generalversammlung

Kolpingsfamilie Rheinbrohl Kolpingsfamilie Rheinbrohl Kolpingsfamilie Rheinbrohl Kolpingsfamilie Rheinbrohl

Gemeinsam mit Pater Magnus startete man mit einer heiligen Messe in Hammerstein in diesen Tag. Der noch amtierende Vorsitzende Rainer Scharrenbach startete nach dem gemeinsamen, stärkenden Frühstück die Versammlung um kurz vor halb elf und führte durch die 13 Punkte der Tagesordnung. Mit der Begrüßung und Eröffnung durch Rainer Scharrenbach konnte der erste Punkt der Tagesordnung schnell abgehakt werden. Er sprach einen herzlichen Dank an Pater Magnus aus, der mit einer schön gestalteten Messe für einen guten Start gesorgt hatte. Außerdem dankte er dem Team des Römerwirtes Dietmar Kostezki für die Vorbereitung des leckeren Frühstücks und der für diesen Tag bestellen Hygienebeauftragen Maren Röttgen.

Neben dem Ortsbürgermeister Oliver Labonde der bereits langjähriges Mitglied der Kolpingsfamilie ist, durfte der Vorsitzende mit Claus Oestmann ein neues Mitglied willkommen heißen. Die Versammlung wurde noch darüber informiert, dass Stefan Scharrenbach am heutigen Tag die entschuldigte Schriftführerin Silke Sartor ersetzt und das Protokoll erstellt. Im Anschluss stellte Rainer Scharrenbach die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest sowie keine Änderung der Tagesordnung. Michaela Roos entzündete nach einem Gebet eine Kerze als Symbol für unser Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder und Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal. In seinem Jahresrückblick dankte der Vorsitzende allen Gruppenleitern, Mitgliedern, Helfenden, Aktiven und dem Schirmherr Erwin Lötsch für ihren Einsatz im Jubiläumsjahr.

Trotz der Einschränkungen im vergangenen Jahr konnten einige tolle Aktivitäten, wie die Strickaktion zur Verschönerung rund um das Gemeindezentrum, die Blumenpflanzaktion im Kreisel und am Rathaus, die Anbringung der Fahnen im Ort sowie der Infotafeln an den Ortseingängen und die Baumpflanzaktion unter der Leitung des Revierförsters Oliver Müller durchgeführt werden. Hervorzuheben sei laut Rainer Scharrenbach die großartige Arbeit des Autorenteams der Festzeitschrift (Rudi Zwick, Klaus Roos und Christin Roos) und die Jubiläumsmesse anlässlich des 100-jährigen Jubiläums an der Kirche. Danach begann Wolfgang Frorath mit den Vorträgen der Gruppenleiter und berichtete über die Aktivitäten der Kolpingsenioren, die sich mit dem Wort „nichts“ zusammenfassen ließen. Man hofft auf einen besseren Start ab dem neuen Jahr mit der Jahresversammlung und der Neuwahl des Leitungsteams, für das noch Kandidaten gesucht werden. Für unser Zupforchester berichtete Marianne Frorath von der Erstellung des einstündigen Filmes „Eine Kerze geht auf Reise“, welcher den Menschen in der Vorweihnachtszeit viel Freude schenkte. Das Zupforchester probte unter Einhaltung der AHA-Regeln ausschließlich im Außenbereich und hofft darauf beim MGV-Jubiläum und dem Kolpinggedenktag auftreten zu dürfen.

Justyna Stanowsky berichtete, dass bei den Zuckerpuppen kein Tanztraining möglich war und man sich als Alternative in den Sommermonaten zum gemeinsamen Zumba auf dem Sportplatz getroffen habe. Außerdem traf man sich im Spätsommer zu einem gemütlichen Abend bei Claudia Scharrenbach. Die Zuckerpuppen wollen sich zeitnah treffen, um zu diskutieren wie man sich auf die hoffentlich stattfindende Karnevalssession vorbereiten möchte. Die Grazien machten im vergangenen Jahr eine Fahrradtour entlang der Lahn mit Übernachtung, so berichtete Norbert Weißenfels. Außerdem traf man sich im Mai zum gemeinsamen Grillen und im Juli veranstaltete man den obligatorischen Frühstücksbrunch. Der wöchentliche Stuhlkreis im Römer musste leider vollständig ausfallen. Wie auch bei den Zuckerpuppen konnte auch bei den Rheinlichtern kein Tanztraining stattfinden wie Stefan Scharrenbach berichtete. Man sei dabei wieder regelmäßige Treffen im Römer zu ermöglichen und hoffe auch darauf, dass man bald wieder auf der Bühne die Menschen verzücken darf. Rainer Scharrenbach dankte allen Gruppenleitern für das Engagement und ging zum nächsten Tagesordnungspunkt, dem Beschluss der neuen Satzung über. Diese wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen was für ein sichtlich erleichtertes Gesicht bei Günter Hermann sorgte. Dieser hatte im Jahr 2015 angefangen die Satzung vorzubereiten. Die Vorstellung des Kassenberichtes übernahm die Kassiererin Gianna Schriedels und erläuterte mithilfe einiger Aufstellungen die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres. Sie musste jedoch verkünden, dass die Zahl der Vereinsmitglieder auf 139 gesunken sei und wir alle hoffen diesen Negativtrend im kommenden Jahr umkehren zu können. Eine einwandfreie und lückenlose Kassenführung bescheinigten die beiden Kassenprüfer Michael Roos und Robert Röttgen der Kassiererin gerne. Die Kassiererin wurde anschließend einstimmig bei einer Enthaltung und der gesamte Vorstand einstimmig bei neun Enthaltungen entlastet.

Für den Wahlleiter einigte die Versammlung sich, wie es schon Tradition ist, auf Norbert Weißenfels, der zügig seines Amtes waltete und direkt zur Vorstandswahl überging. Der alte Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. Tamara Krimmel und Claus Oestmann ergänzen den Vorstand als Beisitzer für die nicht mehr angetretenen Vorstandsmitglieder Günter Hermann und Claudia Scharrenbach. Die beiden Kassenprüfer Michael Roos und Robert Röttgen wurden in ihrem Amt von der Versammlung bestätigt. Der neue und alte Vorsitzende Rainer Scharrenbach verkündete im Anschluss den Ausfall des diesjährigen Seniorentages. Man freue sich auf die Durchführung des Kolpinggedenktages am 4. Dezember ab 17 Uhr in Rheinbrohl mit – falls erlaubt – anschließendem Empfang im Gemeindezentrum. Unter dem Punkt Verschiedenes wurde über die Durchführung der Kolping Kappensitzung im kommenden Jahr diskutiert und man verständigte sich darauf, dass sich das Organisationsteam mit den örtlichen Karnevalsvereinen abstimmen soll. Der erste Vorsitzende wünschte allen einen guten Heimweg, bevor er die Versammlung um kurz vor 12 Uhr schloss. „Wir freuen uns weiterhin über Zuwendungen für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal.“ Die Spenden werden an die Kolpingsfamilie Dernau übergeben, diese entscheidet vor Ort wie das Geld verwendet wird.