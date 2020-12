Kolpingsfamilie Neuwied 1860 dankt sozial engagierten Messdienern

Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 12:44 Uhr

Die Spenden-Radtour im Bistum wurde inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Die beiden Messdiener Sebastian Rösner und David Ludert, beide aus Neuwied, radelten 580 Kilometer in ihren Sommerferien für den guten Zweck, für sozial benachteiligte Jugendliche aus unserem Partnerbistum in Bolivien. Die Aktion erbrachte die stolze Summe von 2228 Euro, wozu auch die örtliche Kolpingsfamilie ihren Beitrag leistete. Den beiden Jugendlichen aus der Pfarrei gebührt ein dickes Lob. Darüber hinaus gilt es ihnen Mut zu machen in ihrem christlichen Tun – soziale Verantwortung für den Nächsten wahrzunehmen – nicht locker zu lassen. Wie sagt der seliger Adolph Kolping – Mitbegründer des Neuwieder katholischen Sozialverbandes – „Wer Mut hat, macht Mut“.