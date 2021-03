Kolpingfamilie spricht Mitarbeitern Kinderhaus St. Matthias Anerkennung aus

Wie in allen rheinland-pfälzischen Kitas gilt auch im Kinderhaus St. Matthias der Regelbetrieb bei dringendem Bedarf. Da wir im Kinderhaus unter anderem aufgrund der Innenstadtlage zwischen zwei Krankenhäusern viele Eltern haben, die unsere tägliche zehnstündige Regelöffnungszeit dringend benötigen, ist die Belegung sehr hoch, so der Leiter des katholischen Kinderhauses St. Matthias Thomas Bläsche. Erschwerend kommt hinzu, dass im Kinderhaus aufgrund der Hygienekonzepte derzeit in allen Gruppen Früh- und Spätdienst angeboten wird, damit die Durchmischung möglichst gering gehalten und zudem für alle Kinder ein sehr zeitintensiver Bring- und Abholservice von der Eingangstür bis zur Gruppe angeboten wird. Dies erfordert von allen Mitarbeitern im Kinderhaus einen besonders hohen Einsatz, so Bläsche weiter.

Zudem arbeiten die pädagogischen Fachkräfte in der Interaktion mit Kindern im Regelfall ungeschützt und sind damit einem besonders hohen Ansteckungsrisiko während ihrer Arbeit ausgesetzt. Trotz starker Inanspruchnahme des Regelbetriebs ist es im Kinderhaus allen gemeinsam gelungen, die komplette Corona-Zeit seit März vergangenen Jahres, ohne Quarantäne- oder Teilquarantäneschließung geöffnet zu halten. Dies ist nicht nur auf unsere Hygienekonzepte und die organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen zurückzuführen, sondern in aller erster Linie auf das sehr umsichtige Verhalten aller Mitarbeiter sowie das stets sehr verantwortungsvolle Verhalten der gesamten Elternschaft. Während der kompletten Krisenzeit lässt sich das Verhalten aller Menschen der großen Kinderhausgemeinschaft, von Eltern und Großeltern über das gesamte Mitarbeiterteam, als sehr vorbildlich, rücksichtsvoll und achtsam beschreiben.

Als sichtbares Zeichen übergaben das Vorstandsmitglied und Kassiererin Christa Bergerhausen und der Vorstandsvorsitzende Werner Hammes namens der Kolpingsfamilie einen Präsentkorb mit Schokoladentafeln an die Erzieherin Birgitt Liesenfeld und den Leiter Bläsche, denn die große Anforderung an das Kita-Personal kann nicht genug gewürdigt werden. Alle Mitarbeiter der Einrichtung haben sich über die schöne Geste der Kolpingsfamilie Neuwied 1860 sehr gefreut.