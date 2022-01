Klassifizierung von Ferienwohnungen erfolgreich

Die Ferienwohnung am Klosterweg in Kurtscheid und die Ferienwohnung Marlene in Waldbreitbach wurden erfolgreich vom Deutschen Tourismusverband DTV klassifiziert.

Die 90 Quadratmeter große Wohnung in Kurtscheid für vier Personen ist mit allem ausgestattet, was für einen Urlaub benötigt wird. Die Ferienwohnung von Marlene Schmidt liegt direkt am Wiedufer in Waldbreitbach. Sie hat viele Stammgäste, die zum Teil schon seit Jahrzehnten wiederkommen. Auch diese 80 Quadratmeter große Wohnung für zwei Personen kann mit einem Panoramaausblick samt Balkon punkten. Der TrustYou Score der beiden Wohnungen liegt bei 4,9 von 5. Dieser Wert zeigt eine Zusammenfassung aller online abgegebenen Bewertungen von Gästen an. Viel besser geht es kaum! Die Ferienwohnungen sind online über eigene Webseiten sowie im Reservierungssystem auf www.wiedtal.de zu finden.