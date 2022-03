KJGV gehen mit neuem Vorstand in wichtiges Vereinsjahr

Zwei frische und zwei altbekannte Gesichter stehen an der Spitze des KJGV Leubsdorf im Jahr 2022. Dabei war die Frage nach dem Ausgang der Vorstandswahlen nur das zweitwichtigste Thema dieser Generalversammlung, welche im Leubsdorfer Bürgerhaus stattfand. Um 19 Uhr begrüßte Hauptmann Kevin Hauschuld die 23 anwesenden aktiven und passiven Mitglieder des Vereins zur zweiten Generalversammlung binnen vier Monaten. Entsprechend vertraut waren alle Anwesenden mit den ersten Themenpunkten des Abends: Totenehrung, Verlesen der Mitglieder, Kassieren der Beiträge, Singen des Vereinsliedes und Bekanntgabe der anstehenden Termine. Letztgenannter Punkt wurde mit Spannung erwartet, gab er doch Antwort auf die brennendste Frage der Mitglieder und zweifellos vieler Leubsdorfer: Ja, es wird eine mehrtägige Kirmes geben, sofern nichts Unvorhergesehenes eintritt.

Unter tosendem Applaus des Vereins schilderte Hauptmann Kevin Hauschild den bisherigen Planungsstand, der von einer teilweisen Fertigstellung des Bürgerhaus-Vorplatzes ausgeht, weshalb alle Veranstaltungen wie gewohnt an bekannter Feststätte stattfinden können. In seiner Rede betonte er auch die grundsätzliche Wichtigkeit von Veranstaltungen, die eine Voraussetzung für Vereinsleben und Geselligkeit sind, die wiederum zentrale Gründe darstellen, warum sich Menschen in Vereinen zusammenfinden. Während nahezu alle Feste in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Coronapandemie ausfielen, blicke man nun hoffnungsfroh auf das neue Jahr mit einer Wiederbelebung des Vereinslebens. Auch vor diesem Hintergrund lässt sich die Entscheidung des Vorstandes im Jahr 2021 sehen, sechs Weihnachtsmarktbuden der Stadt Linz für einen mittleren vierstelligen Betrag zu ersteigern, um den Erfolg des ersten und bisher letzten Weihnachtsmarktes im Jahr 2019 nicht nur zu wiederholen, sondern in diesem Jahr noch auszubauen. Die Finanzierung wird getragen durch den Förderverein sowie private Spenden, wofür wir uns herzlich bedanken.

Dem Veranstaltungskalender des Dorfes kann somit dauerhaft ein neues Fest hinzugefügt werden. Die Walburgis-Kirmes als größte Veranstaltung im Jahresverlauf bleibt jedoch von unangefochtener Bedeutung für den Verein und die Bürger Leubsdorfs. Zum Ende seiner Rede dankte der scheidende Hauptmann den Mitgliedern für deren Vereinstreue in zwei coronabedingten freudlosen Jahren sowie für deren Geldspenden für Betroffene der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021, die vom Verein übergeben wurden. Zuletzt genannte Punkte hielten auch Einzug in die Chronik des vergangenen Jahres, dessen finanzielles Ergebnis wiederum im Anschluss im Bericht des Kassierers offengelegt wurde. Hieran schloss sich die Neuwahl des Vorstandes an.

Wahlleiter Felix Blumenthal entlastete zunächst den amtierenden Vorstand, der erst seit Oktober 2021 bestand und sich an diesem Abend auf allen vier Positionen verändern sollte. So gab Kevin Hauschild seinen Abschied aus privaten Gründen bekannt und fand in Mathias Iserhardt einen sehr erfahrenen Nachfolger, der als Hauptmann und Leutnant bereits mehrere Jahre an der Spitze arbeitete. Ebenso beendete Leutnant Noah Weißenfels seine Zeit im Führungsquartett und überreichte die Amtsgeschäfte an Marius Hömig, der vor einigen Jahren als Kassierer die Finanzen des Vereins verwaltete. Als Nachfolger von Dominik Hüngsberg als Schriftführer wurde Jonas Feltens gewählt, der ebenso wie Marcel Monschau als neuer Kassierer für Leon Schifano zum ersten Mal der Vereinsführung angehört. An dieser Stelle möchten die Junggesellen Dominik Hüngsberg und Noah Weißenfels für ihre zwei Amtszeiten danken, die aufgrund von Corona wenig Freude boten, aber gleichwohl mit schwierigen Entscheidungen aufwarteten. Der Verein hätte Euch für Eure Leistungen zwei schöne Kirmesfeiern gewünscht. Leon Schifano, auf den als Soldat berufliche Veränderungen warten, danken wir auch und hoffen, dass der kurze Einblick in die Vorstandsarbeit Lust auf eine erneute Kandidatur in den nächsten Jahren gemacht hat.

Im Anschluss an die Wahlen erfolgte die Versteigerung der Ehrenämter, die zur Freude aller Anwesenden zunächst Valentin Haardt und Lukas Ley als neue und alte Schwenkfähnriche hervorbrachte. Nach zwei ausgefallenen Kirmesfesten wird ihnen somit die Chance gegeben, ihr Können vorzuführen und sich an dem Applaus der Zuschauer als Anerkennung für ihre investierte Zeit zu erfreuen. Diese Freude wird auch Marius Schmitz zuteilwerden, der als Fähnrich die große Schwenkfahne an Kirmes und bei Stiftungsfesten – als einziger Verein der Umgebung – präsentieren wird. Das Trio wird unterstützt durch die weißen Kadetten Jannis Honnef und Joao Vieira, der zudem das Amt des Zappes ersteigerte. Die Josefsfahne wird in diesem Jahr von Yannic Runkel getragen. Die Kirchenfahne ging an Stefan Hoppen, der für seine Hilfe beim Transport sowie Auf- und Abbau der ersteigerten Linzer Weihnachtsmarktbuden zum Junggesellen des Jahres ernannt wurde. Noah Weißenfels und Andre Hömig ersteigerten die Leuchten und tragen diese nun an Kirmessonntag in der Prozession. Das Amt des Doktors, und somit zuständig für das Wohlbefinden von Junggesellen und Besuchern während der Kirmes, bekleidet Kevin Hauschild. Nach einigen wichtigen, aber vielen unwesentlichen Beiträgen zum Thema Sonstiges, endete die Generalversammlung in den frühen Morgenstunden.

Die Junggesellen begehen am 19. März den Josefstag und läuten mit dem Umzugsfeldhausen drei Wochen später die wenigen verbleibenden Wochen bis zur 289. Walburgis-Kirmes ein, zu der wir alle Leubsdorfer und Auswärtigen bereits heute herzlich einladen.