Kita-Kinder knacken die Meile

Dazu aufgerufen hatte die Landesinitiative Rheinland-Pfalz in Bewegung gemeinsam mit der Partnerorganisation The Daily Mile. Ziel war es, eine Meile (etwa 1,6 Kilometer) oder 15 Minuten am Stück zu laufen. Am frühen Morgen bauten die Kita-Kinder Emma und Julian zusammen mit dem Jahrespraktikanten Tobias Hergarten einen Parcours aus Riesenbausteinen und Wollschnüren auf dem Außengelände der Kita auf. Nach dem morgendlichen Stuhlkreis ging es bei sonnigem aber windigen Wetter an den Start. Obwohl es sich um ein freiwilliges Angebot für die Kinder des Ü3- Bereichs handelte, nahmen fast alle hochmotiviert teil.

Nachdem die Starthupe erklungen war, setzte sich das Teilnehmerfeld, dem auch die Erzieherinnen Bianka Lenz und Sandra Peukert angehörten, in Bewegung. Angefeuert von zuschauenden Kindern und Kollegen, ausgestattet mit Trommeln, Kastagnetten und Fähnchen liefen die Kinder zu sportlichen Höchstleistungen auf. Auch die Kinder aus dem U3-Bereich jubelten den jungen Athleten zusammen mit ihren Erzieherinnen und der Kita-Leitung, Annett Mayer, zu. Alle Kinder erreichten das Ziel und erhielten für ihre Leistung eine Urkunde. Der Bewegungsaktionstag hat allen großen Spaß gemacht und die Lust auf mehr geweckt.