Kita Kinderschiff: 22 künftige Erstklässler gehen von Bord

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 09:03 Uhr

Groß war zuvor die Enttäuschung darüber, dass die geplante Abschlussfahrt in den Neuwieder Zoo wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Doch Boris Weber von der Freien Bühne Neuwied, der kurzfristig für eine hausinterne Veranstaltung gewonnen werden konnte, war weit mehr als ein ebenbürtiger Ersatz. Die Kinder folgten seinem Spiel gebannt und sogen den Inhalt der Geschichte förmlich auf. Die Welt für andere Menschen ein bisschen bunter zu machen und teilen zu können, das war im Kern die Aussage der Erzählung um Herrn Grün.

Eine weitere Überraschung erwartete die Kinder nach der Theateraufführung. Ein Eisverkäufer wartete mit seinen köstlichen Eiskreationen vor den Toren des Neuwieder Kinderschiffes auf, um die jungen Theaterbesucher mit kühlen Leckereien zu erfreuen. Den Abschluss des gelungenen Nachmittags bildete die feierliche Übergabe der Entwicklungsordner mit den Erinnerungen an die Kindergartenzeit. Verbunden mit einem kleinen Ratespiel wurden die gesammelten Werke an die Kinder überreicht. Die Erzieherinnen sind sich einig, dass sie diese Verabschiedung mit den strahlenden Gesichtern der Kinder als eine der schönsten Abschlussfeiern in Erinnerung behalten werden.