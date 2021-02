Kinderplanet: Dank „Sternenfee 2.0“ Winterlandschaft erstellt

Sie schickte den Mädchen und Jungen kleine Briefe mit stetig neuen Bastel- und Spielangeboten. Auch jetzt eilt die Fee den Erzieherinnen wieder zur Hilfe. So stand der erste Brief von Januar unter dem Motto „Winterlandschaft“. Zuhause schnitten die Kinder mit ihren Eltern Eiskristalle aus vorgefertigtem Papier aus und gaben diese zurück an die Kita. Aus den vielen einzelnen Kristallen entstanden zwei große, gemeinschaftliche Schneemänner an den Fensterscheiben der Mensa. Die Krippenkinder sorgten mit aufgefädelten Wattebäuschen dafür, dass es „schneite“. Jetzt sind Kinder und Eltern gespannt darauf, welche Aufgaben die Sternenfee in den kommenden Wochen verteilt.