Kinderherzen schlugen höher!

Der Gedenktag des seligen Sozialpriesters Adolph Kolping begann mit der sonntäglichen Eucharistiefeier in der Zentralkirche St. Matthias.

Foto: Matthias Rathenow

Dekan Dörrenbächer stand als Zelebrand der heiligen Messe vor, bei der auch die Kolpingsbrüder Siegbert Rathenow und Winfried Branner mitwirkten. Im Anschluss fanden sich die Mitglieder der Kolpingfamilie und Gäste im Pfarrsaal zum gemütlichen Beisammensein ein. Die Teilnehmer unterhielten sich bei Kaffee und Gebäck sehr angeregt über verschiedene Themen, besonders über das Thema „Ausfall der heiligen Abend-Christmette“, über das kurz zuvorDekan Dörrenbächer in der heiligen Messe Stellung bezogen hatte. Nach der geschmackvollen Lasagne aus dem Hause „La Palma“ kam auch noch der heiligen Nikolaus. Er hatte natürlich die Herzen der kleinen Gäste schnell erobert und aus seinem großen Leinensack packte er die Geschenke fürdie Kinder aus, die sie mit dankbarer Freude entgegennahmen. Zu Abschluss sangen die Kolpinger dem Nikolaus ein Lied. Auch in diesem Jahr hat das Orgateam mit warmem Essen an die Obdachlosen im Schöppchen gedacht.

Pressemitteilung Zentralkirche St. Matthias Neuwied