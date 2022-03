Kinder wünschen allen Jecken ein dreifaches Alaaf

Kita Hummelnest Kita Hummelnest Kita Hummelnest Kita Hummelnest

Die Kinder der Kindertagesstätte Hummelnest sind wahre Jecken und haben es an Weiberdonnerstag richtig krachen lassen. Bereits einige Wochen zuvor haben die Kinder angefangen, fleißig Clowns zu basteln und die Einrichtung bunt zu dekorieren. Die tollen Kostüme und die passende Musik haben die Stimmung zum Höhepunkt steigen lassen. Allerdings gab es in diesem Jahr leider keinen Prinzen. Für die Kita Hummelnest war das aber kein Problem. Ganz im Gegenteil, die Einrichtung wurde mit einem Prinzenpaar und sogar einem Elferrat beglückt. Die Kinder der Einrichtung haben in einer Kinderkonferenz eine Prinzessin, einen Prinzen und einen Elferrat gewählt.

Die Kinder haben mit der Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte eine großartige Fete organisiert und die erste Karnevalssitzung in der Kita Hummelnest veranstaltet. Jede Gruppe hat eine karnevalistische Darbietung vorbreitet, es wurde gesungen, getanzt und vor allem viel gelacht. Auch die pädagogischen Fachkräfte haben sich nicht lumpen lassen und begeisterten die Kinder und das gesamte Team mit einem lustigen Auftritt. Das Prinzenpaar und der Elferrat verabschiedeten sich mit einer großen Menge an Kamelle. Während der gesamten Karnevalssitzung wurden alle aus dem Alltag gerissen und vom Karnevalsfieber verzaubert.

Am nächsten Tag ging es gleich mit dem Zauber weiter. Die Einrichtung hat den Zauberkünstler „Miracelix“ (Norbert Wierschem) zu sich eingeladen. In der hauseignen Turnhalle haben sich alle Kinder zusammengefunden. Der Zauberer hatte alle in seinen Bann gezogen und die Kinder haben sich einmal so richtig verzaubern lassen. Sogar die Kleinsten durften selbst mitzaubern und waren ganz fasziniert. Das Lachen, die strahlenden Augen und die offenen Münder der Kinder sprechen für sich.