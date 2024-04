Kinder erleben kreative Osterferien

Kunst und Kulinarik für Grundschüler in der „Kreativwerkstatt“ an der Geschwister-Scholl-Schule.

Anzeige

In den Osterferien erlebten Grundschüler aus Neuwied eine spannende Ferienzeit. 15 Kinder konnten in der „Kreativwerkstatt“ an der Geschwister-Scholl-Schule unter Anleitung erfahrener Betreuerinnen und Betreuer zahlreiche Kunstwerke erschaffen. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ihre handwerklichen Fähigkeiten zu entwickeln – sie lernten den Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen kennen. Neben dem künstlerischen Schaffen stand auch das gemeinsame Mittagessen auf dem Programm – die Schülerinnen und Schüler bereiteten mit großer Freunde köstliche Gerichte zu.

Foto: Andrea Krause-Geiger

Das Angebot der Diakonischen Werkes ermöglichte den Kindern nicht nur eine spannende und unterhaltsame Freizeitgestaltung, sondern förderte auch ihre sozialen Kompetenzen und ihre Teamfähigkeit. Die Ferienfreizeit an der Geschwister-Scholl-Schule war somit ein voller Erfolg und wird sicherlich vielen Teilnehmenden noch lange in Erinnerung bleiben.

Pressemitteilung: Diakonie Neuwied